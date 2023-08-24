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Сальдо: пытавшиеся высадиться на берегу Днепра украинские военные утонули в реке

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Бойцы ВС России не дали украинским военным высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, это произошло утром 24 августа между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Обе лодки противника потоплены, экипажи погибли в воде.
Сальдо: пытавшиеся высадиться на берегу Днепра украинские военные утонули в реке
  • AP

Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

По его мнению, «враги хотели создать медийную «перемогу» к своему шабашу».

«Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили. Пять боевиков утонули в реке, трое всё же доплыли… в виде трупов», — написал он в Telegram.

По словам Сальдо, судя по «богатой экипировке», уничтожены бойцы сил специальных операций.

«Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен», — добавил глава региона.

24 августа в оперативных службах Херсонской области рассказали RT, что бойцы группировки российских войск «Днепр» уничтожили группу боевиков ВСУ, которые пытались утром переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области.

RT опубликовал видео последствий боя.

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