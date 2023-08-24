Военные двух мехбригад Белоруссии провели учения в Брестской и Минской областях

Военнослужащие двух механизированных бригад ВС Белоруссии провели учения.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

«На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область) проходит комплексное тактическое занятие с одним из батальонов 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады провели занятия по боевой подготовке на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области.

Ранее в белорусском Министерстве обороны сообщили, что совместное оперативно-стратегическое учение Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» состоится на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.