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Военные двух мехбригад Белоруссии провели учения в Брестской и Минской областях

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Военнослужащие двух механизированных бригад ВС Белоруссии провели учения.
Военные двух мехбригад Белоруссии провели учения в Брестской и Минской областях
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны страны.

«На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область) проходит комплексное тактическое занятие с одним из батальонов 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады провели занятия по боевой подготовке на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области.

Ранее в белорусском Министерстве обороны сообщили, что совместное оперативно-стратегическое учение Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» состоится на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.

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