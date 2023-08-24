Военный ВСУ осуждён к 16 годам за обстрел населённого пункта в ЛНР

Как установили следствие и суд, 5 апреля 2022 года Босович с сослуживцами находился на позиции, расположенной в лесополосе на расстоянии трёх километров от посёлка Нижнее.
«С целью запугать мирное население, разрушить жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры, а также последующего заведомо ложного обвинения в причастности к уничтожению гражданского населения и гражданских объектов военнослужащих Российской Федерации и ЛНР Босович совершил выстрелы осколочно-фугасными минами из вверенного ему миномёта в направлении населённого пункта», — говорится в сообщении ведомства.
В результате данных преступных действий был повреждён жилой дом.
Босович признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).
Босович полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба СК.
Ранее военнослужащий ВСУ был приговорён к 22 годам строгого режима за убийство мирного жителя Мариуполя.