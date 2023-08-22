Военный ВСУ приговорён к 22 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя
22 августа 2023

Военный ВСУ приговорён к 22 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя

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Как установил суд, военнослужащий ВСУ Дмитрий Шегай принял участие в убийстве мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года. За совершённое деяние он приговорён к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, 20 марта 2022 года один из военнослужащих ВСУ около дома в переулке Охотничий задержал невооружённого мужчину, не участвующего в вооружённом конфликте, и доставил его на территорию подразделения.

По указанию командира его отвели в скрытое от окружающих место во 2-м Яснополянском переулке.

«Выполняя заведомо преступный приказ, Шегай контролировал окружающую обстановку для обеспечения исполнения приказа, в это время его сослуживец произвёл не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, в результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Шегай признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением) и ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).