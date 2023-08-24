Кулемзин: снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке
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Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«В результате обстрела Петровского района на ул. Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта», — рассказал он.
По словам мэра, повреждения получили: фасад, остекление, центральный вход магазина, а также уничтожен автомобиль.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мирный житель погиб во время ударов ВСУ по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области.