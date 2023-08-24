Узнать больше

Кулемзин: снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке

Короткая ссылка
Боеприпас попал в остановку общественного транспорта во время обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии.
Кулемзин: снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района на ул. Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта», — рассказал он.

По словам мэра, повреждения получили: фасад, остекление, центральный вход магазина, а также уничтожен автомобиль.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мирный житель погиб во время ударов ВСУ по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить