Кулемзин: снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке

Боеприпас попал в остановку общественного транспорта во время обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии.

Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района на ул. Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта», — рассказал он.

По словам мэра, повреждения получили: фасад, остекление, центральный вход магазина, а также уничтожен автомобиль.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мирный житель погиб во время ударов ВСУ по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области.