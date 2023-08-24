Военкор RT сообщил, что ВСУ ночью обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
- РИА Новости
По его словам, зафиксировано по меньшей мере шесть прилётов в Киевском районе города.
«Характерный для кассетных боеприпасов 155-го калибра звук. Хлопок, свист — и потом треск, как петарды взрываются. Это срабатывают суббоеприпасы, которые внутри контейнера находятся», — рассказал Пискунов.
Ранее военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал последствия обстрела украинскими военными центра переливания крови в Донецке.