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Военкор RT сообщил, что ВСУ ночью обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Военкор RT Александр Пискунов сообщил, что Вооружённые силы Украины в ночь на 24 августа обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.
Военкор RT сообщил, что ВСУ ночью обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
  • РИА Новости

По его словам, зафиксировано по меньшей мере шесть прилётов в Киевском районе города.

«Характерный для кассетных боеприпасов 155-го калибра звук. Хлопок, свист — и потом треск, как петарды взрываются. Это срабатывают суббоеприпасы, которые внутри контейнера находятся», — рассказал Пискунов.

Ранее военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал последствия обстрела украинскими военными центра переливания крови в Донецке.

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