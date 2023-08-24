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Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости и пожелал им мира

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Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днём независимости и пожелал всем жителям, чтобы в их стране скорее воцарился мир.
Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости и пожелал им мира
  • РИА Новости

Обращение Лукашенко опубликовано на сайте президента Белоруссии.

Он отметил, что многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Также Лукашенко напомнил, что страны вместе мужественно боролись с фашистами.

Президент Белоруссии призвал украинскую сторону использовать «ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации».

«Белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое и даже больше», — сказал Лукашенко.

Ранее власти Кировоградской и Черниговской областей объявили о запрете на проведение массовых мероприятий на День независимости Украины.

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