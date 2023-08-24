Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости и пожелал им мира
- РИА Новости
Обращение Лукашенко опубликовано на сайте президента Белоруссии.
Он отметил, что многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Также Лукашенко напомнил, что страны вместе мужественно боролись с фашистами.
Президент Белоруссии призвал украинскую сторону использовать «ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации».
«Белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое и даже больше», — сказал Лукашенко.
Ранее власти Кировоградской и Черниговской областей объявили о запрете на проведение массовых мероприятий на День независимости Украины.