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Кадыров: спецназу «Ахмат» удалось зайти в тыл ВСУ на Кременском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разведчикам из спецназа «Ахмат» удалось зайти в тыл ВСУ на Кременском направлении и уничтожить миномётный расчёт.
Кадыров: спецназу «Ахмат» удалось зайти в тыл ВСУ на Кременском направлении
  • РИА Новости

«Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти 5 км. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчёт противника... Непосредственно сам миномёт бойцы забрали с собой в качестве трофея», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, миномёт был исписан нацистскими лозунгами и свастикой. Теперь же его будут применять для ликвидации украинских военных.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР.

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