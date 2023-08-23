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В Казахстане 11 человек погибли при попытке спасти утопающего

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В Отырарском районе Туркестанской области Казахстана на реке Сырдарья 21 августа погибли 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
В Казахстане 11 человек погибли при попытке спасти утопающего
  • РИА Новости

«Это были члены одной семьи или, по крайней мере, однофамильцы. Там было несколько братьев и их дети. Как рассказали родственники, они... решили отдохнуть на берегу реки. Там берег очень скользкий и сразу глубина начинается. По-видимому, кто-то один оступился, начал тонуть, и другие попытались его вытащить и тоже утонули. По предварительной информации, они друг друга пытались спасти и утонули», — приводит Tengrinews.kz слова представителя акимата Туркестанской области.

Он отметил, что погибшие были в одежде, а данное место не предназначено для купания.

По последним данным, тела всех утонувших в Сырдарье найдены. В среду, 23 августа, было обнаружено тело девочки.

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