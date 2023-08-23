Станция медпомощи и центр крови получили повреждения при обстреле Донецка

Здания станции скорой медицинской помощи и Республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Ворошиловский район): станция скорой медицинской помощи города Донецка по улице Щорса; Республиканский центр крови города Донецка по улице Розы Люксембург», — говорится в сообщении.

Ранее украинский снаряд попал в административное здание около школы в Донецке при обстреле ВСУ.