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Рогов: ВС России пресекли три попытки ВСУ обойти Урожайное в ДНР

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска пресекли три попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины обойти с юго-востока село Урожайное в Донецкой Народной Республике.
Рогов: ВС России пресекли три попытки ВСУ обойти Урожайное в ДНР
  • РИА Новости

Об этом Рогов сказал в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, в районе Урожайного ВСУ при поддержке бронетехники предпринимают попытки обойти населённый пункт с юго-востока.

«Как минимум на данный момент было три подобных попытки, все они были пресечены нашими защитниками», — подчеркнул Рогов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные продолжают попытки закрепиться в населённых пунктах Старомайорское и Урожайное в ДНР.

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