Рогов: ВС России пресекли три попытки ВСУ обойти Урожайное в ДНР
- РИА Новости
Об этом Рогов сказал в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, в районе Урожайного ВСУ при поддержке бронетехники предпринимают попытки обойти населённый пункт с юго-востока.
«Как минимум на данный момент было три подобных попытки, все они были пресечены нашими защитниками», — подчеркнул Рогов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные продолжают попытки закрепиться в населённых пунктах Старомайорское и Урожайное в ДНР.