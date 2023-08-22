Кулемзин: ВСУ 38 раз за 12 часов обстреливали Донецк
- РИА Новости
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК в ДНР.
По его словам, ВСУ выпустили 114 снарядов калибра 155 мм, 14 из которых были кассетного типа. Киев ударял по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам, а также по пгт Александровка и Старомихайловка.
Кулемзин рассказал, что в Кировском районе города пострадали здание лицея и частный дом, а в Петровском районе были повреждены здание школы-интерната №3 и частный дом.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по Донецку и Ясиноватой.