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Алаудинов заявил об успешном продвижении ВС России на Купянском направлении

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Российские военнослужащие активно продвигаются на Купянском направлении фронта спецоперации, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Алаудинов заявил об успешном продвижении ВС России на Купянском направлении
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он сообщил, что четыре дня назад российская армия уничтожила 12 бронетранспортёров, в том числе M112 Bradley, и два танка противника, а через день ВС России вывели из строя ещё три БТР.

«Противник уже убирает с этого направления руководящий состав, суетится, подтягивает туда дополнительные силы и средства. На наши же участки враг бросал очень большие силы», — поделился Алаудинов.

По его словам, украинские войска из последних сил пытались взять «хоть какой-то населённый пункт», а продвижение российской армии идёт на всём Купянском направлении.

21 августа Минобороны России заявило, что бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении фронта.

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