Неизвестные похитили таблички с памятников Героям Советского Союза в Киеве

В Печерском районе Киева похитили металлические таблички с надписями, установленные на бюстах Героев Советского Союза на Аллее воинской славы.

Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Таблички с надписями «Герой Советского Союза» и фамилии пропали с монументов маршалу Советского Союза Павлу Рыбалко, космонавту Георгию Береговому, партизанам Сидору Ковпаку и Алексею Фёдорову, а также военному лётчику Амет-Хану Султану.

Правоохранительные органы уже задокументировали происшествие и начали расследование, утверждается в статье.

Ранее во Львовской области Украины демонтировали два памятника советским солдатам.

Также сообщалось, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, переименованы почти 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией.