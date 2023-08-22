Председатель совета обороны Кривого Рога подтвердил сообщение о взрыве в городе

Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремел взрыв.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Кривом Роге.