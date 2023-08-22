Председатель совета обороны Кривого Рога подтвердил сообщение о взрыве в городе
Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремел взрыв.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Кривом Роге.
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