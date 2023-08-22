Группировка «Запад» отбила шесть атак украинских войск
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
Отмечается, что противник предпринял шесть контратак в районе населённых пунктов Петропавловка и Новосёловское.
«Упреждающим огнём артиллерии все атаки были отражены», — говорится в сообщении.
Ранее российские войска уничтожили склад ВСУ в Запорожской области.
Также сообщалось, что ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.