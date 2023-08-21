Focus: Запад поставил Киеву лишь 60 из сотен обещанных танков Leopard

Запад поставил Киеву лишь 60 из сотен обещанных танков Leopard германского производства, говорится в статье немецкого издания Focus.

Отмечается, что украинская сторона жалуется на то, что это якобы расстраивает и демотивирует украинцев, поскольку из-за этого у ВСУ нет ресурсов для «проведения лобовых атак, которых так требует Запад».

Также в статье говорится о проблеме отсутствия у украинской армии средств прикрытия с воздуха. Как пишет автор, в связи с этим украинские войска откладывали наступление, а теперь отказались от масштабных операций, которые предусматривают большие потери.

Пересказ статьи подготовило ИноТВ.

Ранее обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс заявил, что предназначенные для Украины бельгийские Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнём.