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СЦКК: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Светлодарску

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Украинские военные с 13:00 до 13:40 обстреляли Донецк, Горловку и Светлодарск 17 снарядами натовского калибра.
СЦКК: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Светлодарску
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«13:00, населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксирован обстрел по Донецку с 13:00 до 13:05 семью снарядами из 155-мм натовской артиллерии.

Также ВСУ в 13:40 выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Горловке и Светлодарску.

20 августа сообщалось, что ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм из натовской артиллерии по Киевскому району Донецка.

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