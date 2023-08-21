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Три штурмовые группы ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки села Вербовое

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о попытке ВСУ атаковать позиции ВС России к северу от села Вербовое.
Три штурмовые группы ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки села Вербовое
  • AP
  • © Libkos

«Сегодня ночью противник в составе трёх штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — сообщил он.

Кроме того, по словам губернатора, украинские военные также пытались замаскировать в лесополосе РСЗО «Град» — в это время по противнику было нанесено огневое поражение. 

Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении за минувшие сутки потеряли 133 человека, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта.

Ранее он сообщал, что украинские войска специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв «в преддверии так называемого дня незалежности».

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