Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о попытке ВСУ атаковать позиции ВС России к северу от села Вербовое.

«Сегодня ночью противник в составе трёх штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — сообщил он.

Кроме того, по словам губернатора, украинские военные также пытались замаскировать в лесополосе РСЗО «Град» — в это время по противнику было нанесено огневое поражение.

Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении за минувшие сутки потеряли 133 человека, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта.

Ранее он сообщал, что украинские войска специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв «в преддверии так называемого дня незалежности».