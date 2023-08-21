Гладков заявил об обстреле ВСУ пяти районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле украинскими военными пяти районов региона.

Как он отметил в своём Telegram-канале, обстрелам подверглись Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа.

Так, например, в Валуйском городском округе, в селе Логачёвка, с БПЛА сброшено пять осколочных гранатомётных выстрелов, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь миномётных снарядов.

Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР.