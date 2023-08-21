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В Запорожской области обнаружены останки семерых бойцов Красной армии

Сотрудники следственного управления СК России по Запорожской области совместно с мелитопольским историко-патриотическим обществом «Противостояние» обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий в регионе останки погибших советских солдат. Фрагменты тел принадлежат семерым бойцам Красной армии, сообщает ведомство.

Поисковые мероприятия проходили в районе села Данило-Ивановка по направлению к станции Тащенак Мелитопольского района Запорожской области. В октябре 1943 года войска Красной армии вели здесь наступательные бои с немецкой линией штурма «Вотан».

«Обнаруженные останки изъяты. Назначены необходимые судебные экспертизы, по окончании которых останки воинов Великой Отечественной войны торжественно перезахоронят», — говорится в сообщении.

Основываясь на архивных документах-картах о боях 948-го стрелкового полка 257-й Краснознамённой стрелковой дивизии, предполагается, что следователи и волонтёры обнаружили останки бойцов 28-й и 51-й Красной армии.

Ранее сообщалось, что останки более 50 красноармейцев были обнаружены на Зубовском повороте в подмосковном Клину, где во время Великой Отечественной войны проходила одна из линий обороны Москвы.