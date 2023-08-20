«СТРАНА.ua»: под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались

Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 и пожара на складе.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua». «В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта», — говорится в сообщении. Уточняется, что произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра. Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской области.