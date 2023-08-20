«СТРАНА.ua»: под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра.
Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской области.