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«СТРАНА.ua»: под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались

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Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 и пожара на складе.
«СТРАНА.ua»: под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа «воздух — воздух» Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра.

Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской области.

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