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Кадыров: на Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники НАТО

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На Ореховском направлении в Запорожской области наблюдается большое скопление живой силы ВСУ и военной техники стран НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: на Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники НАТО
  • РИА Новости

«На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, атаки противника успешно отражаются.

Он отметил, что на счету батальона «Юг-Ахмат» уже десятки единиц уничтоженной техники ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв «в преддверии так называемого дня незалежности».

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