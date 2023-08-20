Узнать больше

Число погибших при сходе оползня на курорте Шови в Грузии возросло до 28

Короткая ссылка
Число погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорной области Рача возросло до 28.
Число погибших при сходе оползня на курорте Шови в Грузии возросло до 28
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.

«Таким образом, число погибших выросло до 28», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент спасатели ищут ещё пять пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 27 погибших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить