Число погибших при сходе оползня на курорте Шови в Грузии возросло до 28
Число погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорной области Рача возросло до 28.
- Gettyimages.ru
Об этом информирует Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.
«Таким образом, число погибших выросло до 28», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент спасатели ищут ещё пять пропавших без вести.
Ранее сообщалось о 27 погибших.
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