Число погибших при сходе оползня на курорте Шови в Грузии возросло до 28

Число погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорной области Рача возросло до 28.

Об этом информирует Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.

«Таким образом, число погибших выросло до 28», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент спасатели ищут ещё пять пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 27 погибших.