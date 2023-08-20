Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
- РИА Новости
Об этом Прокудин написал в Telegram.
Отмечается, что повреждение также получил завод.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Херсоне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен