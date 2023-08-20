Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом Прокудин написал в Telegram.

Отмечается, что повреждение также получил завод.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Херсоне.