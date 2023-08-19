ВСУ атаковали беспилотниками жилой многоквартирный дом в Энергодаре

Украинские военные атаковали беспилотниками жилой многоквартирный дом в Энергодаре.

Как сообщают «Известия», сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено то, что беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины попал в район третьего этажа жилого дома», — сказал сотрудник СК.

В ходе попадания БПЛА произошло возгорание третьего и четвёртого этажа здания.

Следователи обнаружили пластиковые части БПЛА, они будут направлены на экспертизу для установления характеристик беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал.

13 августа стало известно, что один мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ.