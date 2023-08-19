Глава МВД Украины заявил, что пожар возник в криминалистическом центре в Киеве

В криминалистическом центре МВД в Киеве произошёл пожар. Причиной стала детонация при проведении экспертизы, заявил глава ведомства Игорь Клименко.

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