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Глава МВД Украины заявил, что пожар возник в криминалистическом центре в Киеве

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В криминалистическом центре МВД в Киеве произошёл пожар. Причиной стала детонация при проведении экспертизы, заявил глава ведомства Игорь Клименко.
Глава МВД Украины заявил, что пожар возник в криминалистическом центре в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © Prathaan

«По предварительной информации, эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация», — сообщил он в Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в столичном регионе из-за неустановленных взрывов.

Также в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

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