Глава МВД Украины заявил, что пожар возник в криминалистическом центре в Киеве
- Gettyimages.ru
- © Prathaan
«По предварительной информации, эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация», — сообщил он в Telegram-канале.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в столичном регионе из-за неустановленных взрывов.
Также в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.