Разведчики перехватили разговоры с просьбами ВСУ об эвакуации под Марьинкой

Российские разведчики перехватили разговоры солдат ВСУ, которые просят об эвакуации на Марьинском направлении в ДНР, но получают в ответ приказ стоять до последнего.

AP

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