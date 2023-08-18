Разведчики перехватили разговоры с просьбами ВСУ об эвакуации под Марьинкой
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Об этом военкору RT Халеду аль-Джаббури рассказал российский военный разведчик.
«Они не разрешают своим сдаваться. У них свой приказ: «Ни шагу назад», — заявил разведчик.
Он добавил, что в украинской армии есть подразделения, следящие, чтобы солдаты ВСУ «не сдавались в плен, не отходили, не бросали позиции, вплоть до расстрела».
Ранее российские самолёты Су-25 поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Солидаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.