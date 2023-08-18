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Разведчики перехватили разговоры с просьбами ВСУ об эвакуации под Марьинкой

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Российские разведчики перехватили разговоры солдат ВСУ, которые просят об эвакуации на Марьинском направлении в ДНР, но получают в ответ приказ стоять до последнего.
Разведчики перехватили разговоры с просьбами ВСУ об эвакуации под Марьинкой
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом военкору RT Халеду аль-Джаббури рассказал российский военный разведчик.

«Они не разрешают своим сдаваться. У них свой приказ: «Ни шагу назад», — заявил разведчик.

Он добавил, что в украинской армии есть подразделения, следящие, чтобы солдаты ВСУ «не сдавались в плен, не отходили, не бросали позиции, вплоть до расстрела».

Ранее российские самолёты Су-25 поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Солидаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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