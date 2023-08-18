Минобороны России назвало российские гаубицы «Мста» костью в горле для ВСУ
Видео работы российских военных опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что после получения данных от разведки расчёты гаубиц выдвигаются на позиции.
Они наводят орудия и беглым огнём уничтожают все цели осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.
«Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле для ВСУ. Ежедневно они сковывают маневры подразделений противника, уничтожают ключевые узлы укрепрайонов, вооружение и военную технику», — говорится в заявлении.
14 августа Минобороны России сообщило, что российские бойцы пресекли шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении фронта.