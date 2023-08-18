Кишинёв прокомментировал запрет Москвы на въезд для молдавских чиновников
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Об этом заявил советник по коммуникациям главы МИД республики Игорь Захаров.
«Республика Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям», — заявил он.
«Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Россия закрывает въезд для некоторых официальных лиц Молдавии в качестве ответной меры на сокращение численности сотрудников российского посольства в Кишинёве.