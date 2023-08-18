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Оползень сошёл в Грузии вблизи границы с Россией

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Оползень сошёл в Грузии вблизи границы с Россией в районе сёл Гергети и Степанцминда.
Оползень сошёл в Грузии вблизи границы с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Kateryna Kukota

Об этом сообщил Sputnik Грузия.

Как заявило Национальное агентство по окружающей среде, не выявлено существенных повреждений объектов инфраструктуры.

На месте работают геологи, они занимаются подготовкой отчёта о произошедшем.

Кроме того, в районе из-за проливных дождей оказались затоплены дороги и первые этажи домов, а также уничтожены сельскохозяйственные угодья.

Ранее число погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорной области Рача возросло до 27.

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