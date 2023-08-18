Оползень сошёл в Грузии вблизи границы с Россией
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- © Kateryna Kukota
Об этом сообщил Sputnik Грузия.
Как заявило Национальное агентство по окружающей среде, не выявлено существенных повреждений объектов инфраструктуры.
На месте работают геологи, они занимаются подготовкой отчёта о произошедшем.
Кроме того, в районе из-за проливных дождей оказались затоплены дороги и первые этажи домов, а также уничтожены сельскохозяйственные угодья.
Ранее число погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови в высокогорной области Рача возросло до 27.