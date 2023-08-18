Российские войска уничтожили склад ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
«В районе населённого пункта Каменка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим указывается, что российскими войсками были уничтожены три украинские боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Антоновке.