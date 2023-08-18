Гладков заявил, что ВСУ выпустили 97 снарядов по Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили почти 100 снарядов по семи районам области.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Так, обстрелы были зафиксированы в селах Наумовка и Журавлёвка, Борисовском районе, Грайворонском и Валуйском городских округах, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском городском округе.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки сбросили с БПЛА пять взрывных устройств, включая один осколочный гранатомётный выстрел, в селе Журавлёвка и два артиллерийских снаряда в селе Наумовка.