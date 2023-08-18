Гладков заявил, что ВСУ выпустили 97 снарядов по Белгородской области за сутки
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Так, обстрелы были зафиксированы в селах Наумовка и Журавлёвка, Борисовском районе, Грайворонском и Валуйском городских округах, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском городском округе.
Ранее Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки сбросили с БПЛА пять взрывных устройств, включая один осколочный гранатомётный выстрел, в селе Журавлёвка и два артиллерийских снаряда в селе Наумовка.