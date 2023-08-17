Лукашенко: после СВО Украина станет другой и уже не сможет быть агрессивной

После завершения специальной военной операции Украина уже не сможет быть агрессивной по отношению к России, там будут у власти другие люди, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены: Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны, Украина будет другая», — сказал он в интервью журналистке Диане Панченко.

У власти в Киеве будут более осторожные, умные и хитрые люди, которые понимают, что «соседи — от Бога», отметил глава государства.

«Я уверен, под дудку американцев будущая Украина плясать не будет», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия обязательно должна быть вовлечена в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине.