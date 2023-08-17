Суд приговорил солдата ВСУ к 12 годам тюрьмы за обстрелы ДНР и убийство

Верховный суд ДНР приговорил солдата ВСУ Егора Куранова к 12 годам лишения свободы за корректировку миномётного огня по жилым домам и гражданской инфраструктуре ДНР, а также за убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, Куранов участвовал в так называемой АТО в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, выполняя преступные приказы.

С 2018 по 2022 годы он с помощью беспилотника корректировал миномётный огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. В результате этих действий погиб один мирный житель, ещё один получил ранение.

4 апреля 2022 года Куранов убил из автомата ещё одного мирного жителя в районе завода «Азовмаш».

«Приговором суда Куранову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на официальном сайте СК России.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР приговорил двух морпехов ВСУ к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя.