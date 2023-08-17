Узнать больше

Суд ДНР вынес приговор двум бойцам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

Короткая ссылка
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух украинских военных к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе.
Суд ДНР вынес приговор двум бойцам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе
  • AP

Об этом говорится на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

Старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич признаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов).

4 марта 2022 года солдаты ВСУ обнаружили на улице и задержали за нарушение комендантского часа безоружного мирного жителя. Обвиняемым приказали ликвидировать мужчину, и на следующий день те расстреляли мирного жителя из автоматов. Мариуполец скончался на месте.

Ранее СК России сообщило, что Верховный суд ДНР приговорил боевиков нацполка «Азов»* к 24 годам колонии за обстрелы жилых домов в населённых пунктах республики.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить