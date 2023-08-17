Суд ДНР вынес приговор двум бойцам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе
- AP
Об этом говорится на официальном сайте Главной военной прокуратуры.
Старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич признаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов).
4 марта 2022 года солдаты ВСУ обнаружили на улице и задержали за нарушение комендантского часа безоружного мирного жителя. Обвиняемым приказали ликвидировать мужчину, и на следующий день те расстреляли мирного жителя из автоматов. Мариуполец скончался на месте.
Ранее СК России сообщило, что Верховный суд ДНР приговорил боевиков нацполка «Азов»* к 24 годам колонии за обстрелы жилых домов в населённых пунктах республики.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.