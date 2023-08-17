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ВХ: удары в Бериславе, предположительно, наносятся по объектам ВСУ на заводе

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Удары в Бериславе Херсонской области, предположительно, наносятся по объектам ВСУ на территории Бериславского машиностроительного завода, сообщает Военная хроника. Вероятно, снова применяются авиабомбы ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции.
ВХ: удары в Бериславе, предположительно, наносятся по объектам ВСУ на заводе
  • РИА Новости

«По данным украинских мониторинговых каналов, воздушная тревога была объявлена уже после нескольких прилётов», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в районе подконтрольного Киеву Берислава в Херсонской области.

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