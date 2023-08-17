ВХ: удары в Бериславе, предположительно, наносятся по объектам ВСУ на заводе

Удары в Бериславе Херсонской области, предположительно, наносятся по объектам ВСУ на территории Бериславского машиностроительного завода, сообщает Военная хроника. Вероятно, снова применяются авиабомбы ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции.

РИА Новости

«По данным украинских мониторинговых каналов, воздушная тревога была объявлена уже после нескольких прилётов», — говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в районе подконтрольного Киеву Берислава в Херсонской области.