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Сапёры нашли и ликвидировали западные кассетные суббоеприпасы в Донецке

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В центре Донецка обнаружили кассетные суббоеприпасы западного производства, сапёры уничтожили их на месте.
Сапёры нашли и ликвидировали западные кассетные суббоеприпасы в Донецке
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

Инцидент произошёл вчера, 15 августа, когда сапёры отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра поехали на отработку заявки в Киевский район города.

«По результатам обследования вблизи остановки ТРЦ «Донецк-сити» были обнаружены кассетные элементы артиллерийского снаряда 155 мм, которые были уничтожены на месте», — пишет агентство.

Указывается, что местные жители обнаружили возле жилого района на улице Щорса неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе города.

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