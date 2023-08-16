В Минобороны России заявили об ударе по пункту временной дислокации бригады ВСУ

В пресс-центре российской группировки «Юг» заявили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ.

«Артиллерийскими расчётами нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ в районах Авдеевки и Нетайлова», — говорится в опубликованном заявлении в Telegram Минобороны.

Отмечается, что вместе с этим российские артиллеристы группировки поразили пункт временной дислокации и два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Дроновке.

Ранее ВС России уничтожили склад ВСУ в районе Торецка.