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В Минобороны России заявили об ударе по пункту временной дислокации бригады ВСУ

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В пресс-центре российской группировки «Юг» заявили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ.
В Минобороны России заявили об ударе по пункту временной дислокации бригады ВСУ
  • РИА Новости

«Артиллерийскими расчётами нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ в районах Авдеевки и Нетайлова», — говорится в опубликованном заявлении в Telegram Минобороны.

Отмечается, что вместе с этим российские артиллеристы группировки поразили пункт временной дислокации и два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Дроновке.

Ранее ВС России уничтожили склад ВСУ в районе Торецка.

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