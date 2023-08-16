Военная хроника: серия мощных взрывов произошла в Херсоне

Серия мощных взрывов произошла в Херсоне, сообщает Военная хроника. По имеющимся данным, взрывы слышны на северо-западе города, около района кирпичного завода и Погорельских озёр.

«Предположительно, там находились ангары с боеприпасами ВСУ и расположения личного состава. Воздушная тревога в районе не объявлялась, что наводит на мысль о применении авиабомб ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника сообщила о взрывах в пригороде Харькова.

Перед этим украинские каналы сообщили о пролёте дронов, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена уже после первых попаданий.