Узнать больше

Военная хроника: серия мощных взрывов произошла в Херсоне

Короткая ссылка
Серия мощных взрывов произошла в Херсоне, сообщает Военная хроника. По имеющимся данным, взрывы слышны на северо-западе города, около района кирпичного завода и Погорельских озёр.
Военная хроника: серия мощных взрывов произошла в Херсоне
  • РИА Новости

«Предположительно, там находились ангары с боеприпасами ВСУ и расположения личного состава. Воздушная тревога в районе не объявлялась, что наводит на мысль о применении авиабомб ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника сообщила о взрывах в пригороде Харькова.

Перед этим украинские каналы сообщили о пролёте дронов, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена уже после первых попаданий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить