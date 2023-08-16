Военная хроника: серия мощных взрывов произошла в Херсоне
- РИА Новости
«Предположительно, там находились ангары с боеприпасами ВСУ и расположения личного состава. Воздушная тревога в районе не объявлялась, что наводит на мысль о применении авиабомб ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции», — говорится в сообщении.
Ранее Военная хроника сообщила о взрывах в пригороде Харькова.
Перед этим украинские каналы сообщили о пролёте дронов, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена уже после первых попаданий.