Военная хроника сообщила о взрывах в Харькове
Военная хроника со ссылкой на мониторинговые украинские каналы сообщила, что дроны поразили несколько объектов в Харькове.
- Gettyimages.ru
«Несколько взрывов зафиксировано в Основянском районе около ж/д станции», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о движении до пяти дронов в сторону Харькова.
Власти Одесской области проинформировали о повреждении портовой инфраструктуры.
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