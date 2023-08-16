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За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов

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За прошедшие сутки украинские военные выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 150 боеприпасов, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было выпущено 154 боеприпаса.

Ранее украинские войска выпустили 22 снаряда 155 мм по районам Донецка и Горловке.

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