За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов
За прошедшие сутки украинские военные выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 150 боеприпасов, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было выпущено 154 боеприпаса.
Ранее украинские войска выпустили 22 снаряда 155 мм по районам Донецка и Горловке.
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