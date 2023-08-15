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Зеленский: нужно использовать в обучении мобилизованных реальный боевой опыт

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Мобилизованных бойцов ВСУ необходимо обучать с использованием «реального боевого опыта».
Зеленский: нужно использовать в обучении мобилизованных реальный боевой опыт
  • AP

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он отметил, что современные вызовы, реальный боевой опыт, манёвры и мастерство нужно распространять на все бригады и сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время подготовки мобилизованных.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил пункт управления 46-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

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