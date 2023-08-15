Солдата ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей
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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Василия Шитря к пожизненному заключению за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает СК России.

Следствие и суд установили, что в период с 5 по 7 апреля 2022 года Шитря вместе с сослуживцами находился на боевых позициях, оборудованных в жилых домах Мариуполя.

Он увидел двух женщин и двух мужчин, которые не участвовали в боевых действиях и направлялись в сторону его позиций. Шитря получил преступный приказ от своих командиров — расстрелять мирных жителей.

Мужчина сделал не менее 27 выстрелов из автомата по гражданским. Они скончались на месте.

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«Приговором суда Шитре назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд приговорил трёх морпехов ВСУ к 29 годам тюрьмы каждому за расстрел мирных жителей Мариуполя.