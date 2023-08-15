Минобороны Белоруссии назвало «весьма очевидной» возможность военного столкновения с НАТО

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал «весьма очевидной» возможность военного столкновения с НАТО.

Об этом он сказал, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что власти Запада в национальных и коалиционных документах стратегического планирования открыто называют Россию и Китай, а также союзные им страны противниками.

«На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления... Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», — сказал Хренин.

Также он отметил то, что агрессивные планы Запада открыто звучат в заявлениях его высокопоставленных представителей.

Ранее французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну.