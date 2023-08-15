Режиссёр Лопатёнок усомнился в вопросе принадлежности территории Украины
Об этом он написал в Twitter.
«Может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?» — прокомментировал режиссёр установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.
Кроме того, он добавил, что киевские власти сегодня разрушают памятники, искореняют язык и переписывают историю.
Ранее в Киеве была завершена установка трезубца на щит монумента «Родина-мать».
Также два памятника советским солдатам демонтировали на территории Львовской области.