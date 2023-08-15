Режиссёр Лопатёнок усомнился в вопросе принадлежности территории Украины

Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в отношении культуры и истории.

Об этом он написал в Twitter.

«Может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?» — прокомментировал режиссёр установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.

Кроме того, он добавил, что киевские власти сегодня разрушают памятники, искореняют язык и переписывают историю.

Ранее в Киеве была завершена установка трезубца на щит монумента «Родина-мать».

Также два памятника советским солдатам демонтировали на территории Львовской области.