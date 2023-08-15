Артиллеристы группировки «Восток» под огнём уничтожили несколько орудий противника

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллерийский расчёт группировки под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий противника.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, были уничтожены два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов.

Ранее ВС России в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на Купянском направлении.