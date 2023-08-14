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Кулемзин: число пострадавших при обстрелах Донецка мирных жителей выросло до пяти

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число мирных жителей, получивших ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ, выросло до пяти.
Кулемзин: число пострадавших при обстрелах Донецка мирных жителей выросло до пяти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ещё одна жительница села Кременец 1961 года рождения доставлена в лечебное учреждение с осколочными ранениями», — написал он в Telegram.

Ранее Кулемзин сообщал о трёх пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Кременец.

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