Кулемзин: число пострадавших при обстрелах Донецка мирных жителей выросло до пяти

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число мирных жителей, получивших ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ, выросло до пяти.

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