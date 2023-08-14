В Молдавии активисты смыли оскорбительные надписи с памятника советским солдатам
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«Активисты политформирования ликвидировали следы оскорбительных надписей и фашистскую символику, нанесённые на монумент, выкосили траву на площадке перед памятником», — написал председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским солдатам в Единецком районе Молдавии.
На постаменте краской написали оскорбительную надпись, а также изобразили символ румынской фашистской организации «Железная гвардия».