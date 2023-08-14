В Молдавии активисты смыли оскорбительные надписи с памятника советским солдатам

В Молдавии сторонники партии «Возрождение» отчистили от краски осквернённый вандалами памятник воинам 3-й воздушно-десантной дивизии в Единецком районе.

«Активисты политформирования ликвидировали следы оскорбительных надписей и фашистскую символику, нанесённые на монумент, выкосили траву на площадке перед памятником», — написал председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским солдатам в Единецком районе Молдавии.

На постаменте краской написали оскорбительную надпись, а также изобразили символ румынской фашистской организации «Железная гвардия».