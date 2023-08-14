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ВСУ выпустили 22 снаряда НАТО по районам Донецка

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Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 мм по районам Донецка.
ВСУ выпустили 22 снаряда НАТО по районам Донецка
  • AP
  • © Roman Chop

Обстрелы были зафиксированы в населённых пунктах Галицыновка, Кураховка, Куйбышевский, Кировский и Никитовский районы.

Также отмечается, что в 12:05 украинские войска выпустили ещё четыре снаряда калибра 152 мм по Никитовскому району Горловки.

«12:05 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами.

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